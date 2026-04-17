İzmir Karabağlar Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim soruları özellikle yerel hizmetler, resmi işlemler ve seçim sonrası değişiklikleri takip etmek isteyenler tarafından sık sorgulanıyor. Aşağıda hem belediyenin parti kimliği hem de mevcut başkanın biyografisiyle ilgili merak edilen tüm detaylara yer verdik.

İzmir Karabağlar Belediyesi hangi parti?

Karabağlar Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bulunuyor. İlçe, kurulduğu günden bu yana CHP belediyeciliğiyle yönetilen bir geçmişe sahip. 15 yılı aşkın süredir parti, Karabağlar'da belediye başkanlığını elinde tutan tek siyasi hareket olarak kayda geçiyor.

Belediye meclisinin yapısı da bu tabloyu destekliyor. 37 meclis üyesinden 22'si Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 13'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 2'si ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup. Bu dağılım CHP'nin meclis çoğunluğunu da elinde tuttuğunu gösteriyor.

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı kim?

Karabağlar Belediye Başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Emine Helil İnay Kınay. Kendisi, CHP'nin bu ilçedeki adayı olarak yarıştı ve seçimi yüzde 46,26 oy oranıyla kazanarak mazbatasını aldı. Görevi devraldığı isim, uzun yıllar bu koltukta oturan Muhittin Selvitopu oldu.

Kınay, aynı zamanda Karabağlar'ın dördüncü dönem belediye başkanı olarak tarihe geçti. İlçenin ilk kadın belediye başkanı olması yönüyle de sembolik bir dönemi başlattı. Göreve başladığı günden itibaren kentsel dönüşüm, kadına yönelik şiddetle mücadele ve sosyal belediyecilik alanlarında projeleri ön plana çıkardı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay kimdir?

Emine Helil İnay Kınay, 1977 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Orman mühendisi bir baba ve devlet memuru bir annenin çocuğu olarak büyüyen Kınay, babasının görevi nedeniyle eğitim hayatını farklı şehirlerde sürdürdü. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Kınay, yüksek lisansını da yine aynı üniversitede yaptı.

Meslek hayatına Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çevre mühendisi olarak başlayan Kınay, bu kurumda 23 yıl görev yaptı. Aynı dönemde sivil toplum çalışmalarında da aktif rol aldı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde 10 yıl yönetim kurulu üyeliği, 2012-2022 yılları arasında ise şube başkanlığı görevlerini üstlendi.

Helil Kınay kaç yaşında, nereli?

Helil Kınay 1977 Uşak doğumlu bir isim ve şu an 49 yaşında. Memleketi Uşak olsa da meslek hayatının büyük bölümünü İzmir'de geçirdi. Evli ve iki çocuk annesi.

Aktif siyasete CHP içinde başlayan Kınay, 2023 yılındaki genel seçimlerde CHP İzmir 28. Dönem milletvekili adayı olarak gösterildi. Ancak meclise girmedi. Bir yıl sonra gerçekleşen yerel seçimlerde ise parti tarafından Karabağlar Belediye Başkan adayı olarak açıklandı ve seçimi kazanarak görevine başladı.