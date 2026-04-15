İzmir Karabağlar arası mesafe, yol tarifi ve posta kodu bilgileri bu yazıda bir arada sunuluyor. Karabağlar, İzmir'in güney kesiminde konumlanan ve 56 mahalleye sahip büyük bir ilçe. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Karabağlar, Konak'a komşu olmasıyla şehrin merkezi bölgelerinden biri sayılıyor.

İzmir Karabağlar arası kaç km?

İzmir şehir merkezi (Konak) ile Karabağlar arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 7 km. Özel araçla bu mesafe normal trafik koşullarında ortalama 7-10 dakikada kat edilebiliyor. İki ilçe birbirine komşu olduğu için mesafe oldukça kısa. Karabağlar'dan Buca'ya 5 km, Gaziemir'e 24 km, Bornova'ya ise yaklaşık 15 km mesafe bulunuyor.

İzmir Karabağlar yol tarifi nasıl?

İzmir Karabağlar'a ulaşmak için birden fazla güzergah tercih edilebiliyor. Konak merkezinden Eşrefpaşa Caddesi üzerinden doğrudan Karabağlar'a geçiş yapılabiliyor. Alternatif olarak Yeşildere Caddesi ve Altınyol güzergahları da sıkça kullanılıyor. Toplu taşıma ile ulaşım da oldukça kolay. ESHOT otobüsleri ve minibüs hatları Karabağlar'ın tüm mahallelerine düzenli sefer yapıyor. İzmir Metro'nun Üçyol-Buca hattı da Karabağlar sınırından geçerek ilçeye erişim sağlıyor. Şehir içi trafikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde Yeşildere ve Altınyol güzergahlarında yoğunluk yaşanabiliyor.

İzmir Karabağlar posta kodu kaç?

Karabağlar ilçesinin genel posta kodu 35140 olarak belirlenmiş durumda. Ancak ilçe bünyesindeki 56 mahallenin posta kodları birbirinden farklılık gösteriyor. Bazı mahallelerde 35110, 35120, 35130 gibi farklı kodlar kullanılıyor. Doğru posta kodunu bulmak için PTT'nin resmi sitesi postakodu.ptt.gov.tr üzerinden mahalle bazlı sorgulama yapılabiliyor. Kargo ve posta gönderimlerinde mahalle bazında doğru posta kodunu kullanmak teslimatın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de posta kodu sorgulama hizmeti sunuluyor.