İstanbul genelinde etkisini artıran yoğun sis ve şiddetli rüzgar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle özellikle iniş ve kalkışlarda ciddi aksaklıklar yaşandı. Yetkililer, uçuş güvenliği nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiğini açıkladı.

127 sefer iptal edildi

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan karar doğrultusunda, 29 Mart Pazar günü planlanan toplam 127 uçuş iptal edildi. Hem iç hem dış hatlarda yaşanan iptaller, havalimanındaki yoğunluğu artırdı.

11 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan 11 uçak, çevredeki farklı havalimanlarına yönlendirildi. Bu durum, uçuş planlamasında zincirleme aksamalara yol açtı.

Terminalde uzun kuyruklar oluştu

Sefer iptallerinin ardından yolcular, bilet değişikliği ve bilgi almak için kontuarlara akın etti. Özellikle iç hatlar terminalinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, yolcuların saatlerce sıra beklediği görüldü. Bekleme salonlarında oluşan kalabalık, havalimanında adeta insan trafiğini kilitledi.

Yolculara “uçuşunuzu kontrol edin” uyarısı

Havayolu şirketleri ve yetkililer, olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu. Seyahat planı olan yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini mobil uygulamalar ve resmi kanallar üzerinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Pegasus'tan açıklama!

Yaşanan sefer iptalleriyle ilgili olarak Pegasus Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun sis ve olumsuz hava koşulları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş trafiğini ciddi şekilde aksattı. Çok sayıda sefer iptal edilirken, terminalde uzun kuyruklar oluştu.

Değerli misafirlerimiz,

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizin bir kısmı iptal edilmiş ya da farklı havalimanlarına yönlendirilmiştir.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması beklenmektedir, uçuşunuzdan önce güncel duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Uçuşunuzun güncel durumunu takip etmek ve ücretsiz değişiklik ve iptal işlemleriniz için http://flypgs.com ve mobil uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Pegasus Hava Yolları" denildi.

