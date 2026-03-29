İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’ye karşı yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Musevi, İran’ın sahada önemli bir istihbarat avantajı elde ettiğini savunarak, radar sistemlerini devre dışı bırakmaya ve ABD’nin lojistik hatlarını hedef almaya yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

“ABD geri çekilmek zorunda kalacak”

İranlı komutan, yürütülen operasyonların etkisine vurgu yaparak ABD’nin bölgede kayıplar verdiğini öne sürdü. Musevi, “İran’ın sahadaki üstünlüğü nedeniyle ABD’nin İran sınırlarından uzaklaşmaktan başka seçeneği kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

AWACS uçağı ve askeri unsurlar hedefte

Musevi açıklamasında, Suudi Arabistan’daki hava üslerine yönelik saldırılara da değindi. İran’ın düzenlediği saldırıda ağır hasar aldığı belirtilen Boeing E-3 Sentry tipi erken ihbar ve kontrol uçağını örnek gösteren Musevi, yakıt ikmal uçakları ve askeri hangarların da hedef alındığını ifade etti.

“Daha yüksek değerli hedefler vurulacak”

İranlı komutan, saldırıların devam edeceğinin sinyalini vererek ilerleyen süreçte daha kritik hedeflerin vurulabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği şeklinde yorumlandı.

Füze ve İHA saldırıları detaylandırıldı

DMO’ya bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise daha önce yaptığı açıklamada, “Gerçek Vaad 4” operasyonu kapsamında ABD’ye ait birçok askeri unsurun hedef alındığını duyurmuştu.

Açıklamada; El-Zafra, El-Udeyri ve Ali el-Salem hava üslerinde bulunan uçaklar, İHA hangarları ve yakıt depolarının uzun ve orta menzilli füzeler ile kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulduğu iddia edilmişti.

ABD basını: “Askerler yaralandı”

ABD basınında yer alan haberlerde ise İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda 2’si ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü. Ayrıca ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü iddia edildi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Karşılıklı açıklamalar ve saldırı iddiaları, Orta Doğu’daki tansiyonun giderek yükseldiğine işaret ediyor. İran ve ABD arasındaki askeri hareketlilik, bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından takip ediliyor.

