Ramazan Bayramı'nın manevi coşkusunu yaşarken bu iklimden kopmak istemeyen vatandaşların gözü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine çevrildi. Bir aylık farz orucun ardından "Şevval ayında altı gün oruç tutan, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" hadis-i şerifi ışığında nafile ibadetini yerine getirmek isteyenler, arama motorlarında "Şevval orucu nedir, kaç gün tutulur?" sorularına yanıt arıyor. Kaza orucuyla nafile orucun aynı anda tutulup tutulamayacağı konusundaki kafa karışıklığını giderecek ve 2026 yılı Şevval ayı oruç takvimini netleştirecek tüm detayları sizin için derledik.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR, NEDEN TUTULUR?

Hicri takvime göre Ramazan'dan hemen sonra gelen onuncu ay Şevval ayı olarak biliniyor. Bu mübarek ayda tutulan altı günlük oruç, farz değil, tamamen nafile bir ibadet kapsamında değerlendiriliyor. İslam alimleri ve kaynaklarında yer alan hadislere göre, Ramazan ayını oruçla geçirip hemen ardından Şevval ayında altı gün oruç tutan bir Müslüman, o yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi büyük bir sevaba nail oluyor. Bu manevi fırsatı değerlendirmek isteyen binlerce kişi, bayramın hemen ardından oruca niyet etmeye hazırlanıyor.

2026 ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

2026 yılı Diyanet imsakiye takvimine göre Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte resmen başlıyor. Ancak İslam fıkhına göre bayramın ilk günü oruç tutmak haram sayıldığı için, altı günlük Şevval orucuna Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden (21 Mart 2026 Cumartesi) itibaren başlanabiliyor.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR, ARA VERİLİR Mİ?

Halk arasında "altı gün orucu" adıyla da anılan bu ibadetin en büyük kolaylığı, kişiye sunduğu esneklikte yatıyor.

Dileyen vatandaşlar bu altı günü bayramın hemen ardından aralıksız, peş peşe tutabiliyor.

Dileyenler ise kendi iş ve günlük hayat temposuna göre bu altı günü Şevval ayının içerisine yayarak, farklı günlerde aralıklarla da tamamlayabiliyor.

Burada tek ve en önemli şart, toplam altı günlük orucun Şevval ayı bitmeden tamamlanması.

ŞEVVAL ORUCU İLE KAZA ORUCU AYNI ANDA TUTULUR MU?

Vatandaşların niyet konusunda en çok kafa karışıklığı yaşadığı detayların başında kaza oruçları geliyor. Şevval ayında tutulan bu nafile oruç, Ramazan'da hastalık, yolculuk veya özel haller sebebiyle tutulamayan farz (kaza) oruçların yerine geçmiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net açıklamalarına göre; aynı gün içinde hem kaza hem de nafile (Şevval) orucuna niyet edilmesi geçerli sayılmıyor. Eğer kişi kaza niyetiyle oruç tutarsa, bu ibadet sadece kaza orucu olarak hanesine yazılıyor. Kaza borcu olanların, kaza oruçlarını ayrıca tutması tavsiye ediliyor.