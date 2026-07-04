İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden saman yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Susurluk-Balıkesir istikametinde devrildi. Yasa Tesisleri mevkii yakınlarında meydana gelen kazada, tırın otoyolun gidiş şeridini tamamen kapatmasıyla birlikte ulaşım durma noktasına geldi. Otoyolda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yolda mahsur kaldı.

İzmir yolu kapandı

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda otoyol polisi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, otoyoldaki araç yoğunluğunu eritmek ve trafiğin tamamen kilitlenmesini önlemek için hızlı bir planlama yaptı.

Otoyoldaki araç akışı, ekiplerin yönlendirmesiyle Susurluk-Balıkesir Karayolu'na devredildi. Ulaşım şu anda bu eski karayolu üzerinden kontrollü olarak yürütülüyor. Ancak alternatif yolda da yoğunluk artıyor.

Ekipler zamanla yarışıyor

Otoyol yetkilileri, yola savrulan tonlarca saman balyasını ve devasa tırı kaldırmak için vinçlerle çalışma başlattı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Trafik ekipleri, yola çıkacak olan sürücülerin güncel yol durumunu dikkate almalarını, işaretçilere mutlaka uymalarını istiyor. Yolun temizlenip tırın çekilmesinin ardından otoyolun yeniden normal seyrine dönmesi bekleniyor. Ekiplerin arazideki çalışması sürüyor.

