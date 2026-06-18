Son Mühür- Son dönemde CHP Genel Merkezi'nin en güçlü siyasi figürlerinden biri haline gelen Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, ablası Rahşan Polat'ın da iş yaşamında şansının açıldığı ortaya çıktı.

CHP'deki bölünmede Kemal Kılıçdaroğlu tarafına yakın Büyükşehir Belediye Başkanları arasında öne çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, Mahir Polat'ın ablası Rahşan Polat'ı terfi ettirdiği öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na vekaleten Rahşan Polat atandı.



Cemil Tugay görevine son vermişti...



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Cemil Tugay döneminde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yeni kurulan Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Rahşan Polat, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Cemil Tugay tarafından görevinde alınmıştı.



Eyyüp Kadir İnan'dan torpil uyarısı...



AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı siyasetçi yakınlarını işe almakla suçlamıştı.

''İzmirli CHP Belediyelerinin akraba kayırmacılığı ve torpilin merkezi olduğunu belirten İnan; “Emekçilerin talebine "elimde değil" diye tersliyorsun ama yakınlarının talebine "evet efendim" diyorsun!” sözleriyle tepki göstermiş, akraba kayırmacılığına örmek olarak saydığı isimler arasında Mahir Polat'ın ablası Rahşan Polat'ın ismini de vermişti.



Ahmet Akın imzalamamıştı...



Cemil Tugay'ın yolları ayırdığı Rahşan Polat'a kucak açan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği ortak açıklamaya imza atmayan isimler arasında yer almıştı.

