Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, hafta sonu mesaisine sabahın erken saatlerinde Havra Sokağı ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda başladı. Yeni dönem saha çalışmaları kapsamında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Gümrükçü, dükkanları gezerek sorunları yerinde dinledi. Siyasetçilerin halktan kopmaması gerektiğini söyleyen İl Başkanı, kendi makamının odalar değil sokaklar olduğunu belirtti.

"Esnaf müşteri kaçmasın diye kar etmeden satış yapıyor"

Piyasadaki fiyat artışlarının hem esnafı hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını ifade eden Gümrükçü, çarşıdaki durumun ülkenin ekonomik gerçeklerini yansıttığını dile getirdi. Ziyaretleri sırasında maliyet artışlarından ve alım gücünün düşmesinden şikayet eden vatandaşlarla konuşan Gümrükçü, esnafın ayakta kalabilmek için kendi kazancından fedakarlık ettiğini söyledi. Ancak bu durumun uzun süre devam edemeyeceğini vurguladı.

Krizden çıkış için Ankara'ya üç maddelik çağrı

Ekonomik sıkıntıların çözülmesi için hükümetin atması gereken adımları sıralayan Gümrükçü, esnafa nefes aldıracak üç yapısal reform önerisi sundu. Esnafın üzerindeki vergi yükünün azaltılması, banka kredilerine kolay erişim sağlanması ve biriken SGK ile vergi borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan CHP İl Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya inen herkes halkın asıl derdinin geçim olduğunu görür. Manavın yaşadığı sorun köylüyü, peynircinin derdi hayvancılığı doğrudan etkiliyor. Biz CHP olarak halkın iktidarını kurana kadar sokakta olmaya ve bu sorunları dile getirmeye devam edeceğiz."

"Makam odasının sahibi zaten halktır"

Çarşıdaki incelemeleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gümrükçü, tüm İzmirlileri il başkanlığı binasına davet etti. Yönetimde şeffaflık ve ulaşılabilirlik vurgusu yapan Gümrükçü, "İl başkanlığındaki makam odamın kapısını vatandaşa açtım. O koltukların gerçek sahibi halktır. Benim asıl görev yerim sokaklar ve çarşılardır" diyerek konuşmasını tamamladı.

