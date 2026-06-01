Balıkesir'de eski Kepsut yolu, güne feci bir kazayla uyandı. Seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Erka Yaşam Tesisleri önünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı olayda tam 14 kişi yaralandı. Bölgede teyakkuz ilan edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle savruldu

Kaza, 10 BH 301 plakalı otomobil ile Köseler Mahallesi hattında çalışan 10 M 00390 plakalı yolcu minibüsünün çarpışmasıyla başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, aracı yolda tutmayı başaramadı.

Yol kenarındaki şarampole doğru hızla yuvarlanan araç, ancak taklalar atarak durabildi. Minibüsün içindeki yolcular koltuklarından savruldu. Çevredekiler hemen telefona sarıldı.

Ekipler seferber oldu

İhbarın hemen ardından kaza yerine adeta ambulans filosu sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma timleri de hızla bölgeye ulaştı. Araç içinde sıkışan ve yaralanan 14 yolcu, itfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla tek tek dışarı çıkarıldı.

Hastanelere sevk başladı: Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi boş arazide, tozun toprağın arasında yaptı. Durumu stabil hale getirilen kazazedeler, çevre hastanelere taşındı.

Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yol güvenliğini sağlarken, trafiği kontrollü olarak tek şeritten verdi. Kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme yürütülüyor.