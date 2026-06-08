Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan arazi yangını paniği de beraberinde getirdi. İbirler kırsal mahallesi civarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına çok sayıda ekip intikal ederken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. .
Rüzgarın etkisiyle büyüdü!
Yangın, Karesi ilçesine bağlı İbirler kırsal mahallesi yakınlarındaki arazide meydana geldi. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü.
Dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye orman ve itfaiye ekipleri intikal etti.
Havadan ve karadan müdahale!
Yangının kontrol altına alınması için ekipler geniş çaplı çalışmalarına start verdi. Kara ekiplerinin dışında yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye katıldı.
Alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun uğraş verilirken, ekiplerin bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi.