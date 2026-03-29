Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yardım bekleyen 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla karaya çıkarıldı.

Ege Denizi'nde seyir halindeki lastik botun motor arızası yapması üzerine akıntıya kapılarak sürüklenen göçmenler, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-8 ve KB-32 botları, kısa sürede bölgeye ulaşarak botta bulunan grubu güvenli bir şekilde tahliye etti.

İnsani yardımlar sağlandı

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ilk olarak Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada göçmenlere gıda, içecek ve temel tıbbi destek gibi acil insani yardımlar sağlandı. Kıyıdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 39 kişi, yasal süreçlerin devamı için Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.