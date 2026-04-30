Operasyon kapsamında yelkenli teknede yüklü miktarda yasaklı madde olduğu belirlendi. 5 kişi tutuklandı.

Projeli çalışma!

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir devam ettirilen teknik ve fiziki takip sonucunda önemli bir yasaklı madde sevkiyatı belirlendi.

Sahil Güvenlik destekli operasyon!

Tespit edilen tekneye yönelik gerçekleştirilen operasyon, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle birlikte düzenlendi. Denizde yapılan operasyonla tekne durdurulurken, teknede detaylı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Ele geçirilen yasaklı maddeye el konulurken, teknede bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

5 şüpheliye tutuklama!

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler, İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandılar.

