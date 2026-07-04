Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Vahdettin Köşkü’nde resmi bir törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Özellikle ticaret ve yatırım odaklı iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği zirvede, liderler bölgesel ve küresel gelişmelere dair de fikir alışverişinde bulundu.

Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran eşlik etti.

Kaynak: İHA