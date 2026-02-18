Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sındırgı merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü ve konumu

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem, 18 Şubat 2026 tarihinde saat 15.02.47’de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.8 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklanırken, koordinatları 39.20556 kuzey enlemi ve 28.32056 doğu boylamı olarak duyuruldu.

Depremin derinliği

Depremin yerin 6.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.