Lübnan’da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarının ardından bilanço giderek ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1072’ye yükseldiği bildirildi. Aynı süreçte yaralı sayısının ise 2 bin 966’ya ulaştığı ifade edildi.

Saldırılar 2 Mart’tan bu yana sürüyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava operasyonlarının 2 Mart itibarıyla yoğunlaştığı belirtilirken, geçen süre zarfında çok sayıda yerleşim alanının hedef alındığı aktarıldı. Sivil kayıpların artması uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor.

Sağlık sistemi üzerindeki baskı büyüyor

Artan yaralı sayısı nedeniyle Lübnan’daki sağlık sisteminin ciddi bir yük altında olduğu ifade ediliyor. Hastanelerde yoğunluk yaşandığı ve sağlık ekiplerinin kapasite sınırına yaklaştığı bildiriliyor.

Uluslararası çağrılar artıyor

Bölgede yaşanan insani krizin derinleşmesiyle birlikte uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları yükseliyor. Uzmanlar, çatışmaların sürmesi halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Lübnan-İsrail hattında artan saldırılar, Orta Doğu’daki genel gerilimi de yukarı çekiyor. Yaşanan gelişmelerin bölgesel istikrar üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

