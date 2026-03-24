ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel enerji piyasalarında hareketlilik artarken, petrol ve doğal gaz fiyatlarında dikkat çeken yükselişler yaşandı. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim sürerken, İran’ın doğal gaz ihracatını durdurduğu ve Türkiye’ye gaz akışının kesildiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Enerji fiyatlarında sert yükseliş

Bölgedeki askeri gerilimin tırmanması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, petrol ve doğal gaz piyasalarında dalgalanmalara neden olurken fiyatlarda yukarı yönlü hareket gözlendi.

Türkiye’ye gaz akışı kesildi iddiası

İsrail’in İran’daki Güney Pars doğal gaz sahasını hedef aldığı ve bu gelişmenin ardından İran’ın Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatını durdurduğu yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bakan Bayraktar’dan net açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bayraktar, Türkiye’nin enerji arzında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

“Gaz akışında kesinti yok”

Bakan Bayraktar, İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışının kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, “Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. Açıklamada, mevcut durumun kontrol altında olduğu mesajı verildi.

Depolama kapasitesi güvence sağlıyor

Türkiye’nin enerji güvenliğine ilişkin önemli bir veriyi de paylaşan Bayraktar, doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 71 seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu durumun, olası risklere karşı güçlü bir güvence oluşturduğu ifade edildi.

Gözler bölgedeki gelişmelerde

Uzmanlar, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sürebileceğine dikkat çekerken, Türkiye’nin mevcut depolama kapasitesi ve alternatif kaynakları sayesinde kısa vadede arz sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini belirtiyor.