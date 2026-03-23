İsrail ile İran arasındaki askeri gerilim yeni bir boyuta taşınırken, İsrail ordusunun operasyonel tercihleri askeri uzmanların dikkatini çekmeye başladı.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından servis edilen çarpıcı iddialara göre, Tel Aviv yönetimi İran’daki askeri tesislere yönelik gerçekleştirdiği hava akınlarında modern mühimmat yerine, yaklaşık elli yıldır hangarlarda bekletilen eski envanterini kullanmaya yöneldi. Söz konusu mühimmatların, günümüz teknolojisine kıyasla oldukça düşük bir isabet oranına sahip olduğu belirtilirken, bu hamlenin arkasında yatan stratejik ve ekonomik sebepler bölgedeki askeri dengeler açısından yeni bir tartışma başlattı.

Ekonomik tasarruf ve stok yönetimi ön planda

Haber kaynaklarından sızan bilgilere göre, İsrail ordusunun yarım asırlık mühimmatı tercih etmesindeki temel motivasyon, yüksek maliyetli akıllı mühimmatların harcanmasını engellemek ve mevcut stokları eritmek olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir depolarda atıl durumda bekleyen bu mühimmatların operasyon sahasına sürülmesi, ordunun hem maliyet kalemlerini minimize etme hem de lojistik yükü hafifletme çabası olarak görülüyor. Ancak bu durum, isabet hassasiyetinin düşük olması nedeniyle operasyonel riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, eski teknolojiye sahip bu patlayıcıların kullanılmasının askeri hedeflerin vurulma başarısını nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Bölgesel çatışma: 28 Şubat’tan bu yana tansiyon düşmüyor

Orta Doğu’daki ateş hattı, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kapsamlı bir askeri harekat başlatmasıyla yeni bir evreye girmişti. Washington ve Tahran arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu müdahale, bölgedeki tüm dengeleri altüst etti. İran ise bu hamleye sessiz kalmayarak yalnızca İsrail’i değil, ABD askeri varlığının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi kritik körfez ülkelerindeki stratejik noktaları hedef alan misilleme saldırılarıyla yanıt verdi. Karşılıklı saldırılar, bölgeyi geniş çaplı bir savaşın eşiğine getirdi.

Ağır kayıplar ve siyasi sarsıntı

Gerçekleştirilen bu yoğun bombardımanların siyasi ve insani faturası ise her geçen gün ağırlaşıyor. ABD ve İsrail’in ortaklaşa yürüttüğü harekatlar sonucunda, İran’ın en üst düzey dini ve siyasi otoritesi olan Ali Hamaney ile birlikte devlet kademesinde kritik görevlerde bulunan çok sayıda yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran resmi makamlarından servis edilen son veriler, çatışmaların boyutunu gözler önüne seriyor. Açıklanan rakamlara göre saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’e ulaşırken, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı vurgulanıyor. Bölgedeki insani kriz ve askeri hareketlilik, küresel kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.