Irak'ın başkenti Bağdat, gece saatlerinde peş peşe yaşanan patlamalarla sarsıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre saldırıların hedefinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı yerleşkesinde bulunan ve ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Victoria Üssü ile diplomatik misyona ait lojistik birimler yer aldı. Söz konusu noktalara insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Büyük çaplı maddi hasar oluştu

Saldırı hareketliliği sadece askeri noktalarla sınırlı kalmadı. Şehrin güneyindeki Seyidiye mahallesinde yerleşim alanına bir füze isabet etti. Sosyal medyaya yansıyan kayıtlarda, füzenin düştüğü sivil konutta büyük çaplı maddi hasar oluştuğu gözlemlendi. Yaşanan bu sıcak gelişmelere dair Irak resmi makamları sessizliğini korurken, henüz saldırıların failine veya can kaybına ilişkin bir bilgilendirme paylaşılmadı.