Son Mühür - Orta Doğu’da artan savaş geriliminin etkileri Dubai’de de hissedilmeye başladı. Güvenlik kaygıları ve belirsizlik nedeniyle yüksek gelir grubuna mensup birçok yabancının şehirden ayrıldığı belirtilirken, demografik yapıda değişim yaşandığına dikkat çekiliyor.

Son dönemde özellikle büyük yatırımlara sahip yabancıların Dubai’den çıkış yaptığı ifade edilirken, kentte uzun süredir güçlü bir varlık gösteren Hintli nüfusun daha görünür hale geldiği gözlemleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, günlük yaşamın büyük ölçüde bu topluluğun etkisiyle şekillendiğine dair yorumlar yapılıyor.

Yalnızca sosyal yapı değil...

Uzmanlara göre bu gelişme yalnızca sosyal yapıyı değil, ekonomik dengeleri de etkileyebilir. Özellikle lüks konut ve yatırım amaçlı gayrimenkulde talebin zayıflamasıyla birlikte fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşabileceği değerlendiriliyor. Savaşın oluşturduğu jeopolitik riskler, yabancı yatırımcıların daha güvenli bölgelere yönelmesine yol açarken, Dubai gibi küresel finans ve yaşam merkezlerinde dahi kısa vadeli dalgalanmaların kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.