İsrail’in Lübnan’a yönelik son hava saldırıları, bölgede büyük bir insani krize yol açtı. Özellikle Beyrut ve çevresinde yoğunlaşan bombardımanda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, hastanelerin kapasitesinin aşıldığını belirterek sağlık sisteminin ağır bir yük altında olduğunu açıkladı. Yaralı sayısının hızla artması nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

Lübnan Kızılhaçı ise sahada yoğun bir müdahale yürütüldüğünü, 100 ambulansın yaralılara ulaşmak için seferber edildiğini duyurdu.

Başbakan Salam: “Siviller hedef alınıyor”

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail’in yoğun nüfuslu bölgeleri hedef aldığını savunarak saldırılarda sivillerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Salam, uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek dünya kamuoyuna çağrıda bulundu ve saldırıların durdurulmasını istedi.

İsrail’den açıklama: 100’den fazla hedef vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 100’den fazla askeri noktanın hedef alındığı belirtildi. Beyrut, Bekaa Vadisi ve güney Lübnan’da eş zamanlı gerçekleştirilen saldırıların kısa sürede tamamlandığı ifade edildi.

İsrail tarafı, hedef alınan noktaların Hizbullah’a ait olduğunu öne sürerken, söz konusu yapıların sivil alanlarda konuşlandığını iddia etti.

“Operasyonlar sürecek” mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, operasyonların devam edeceğini belirterek ülkenin kuzeyindeki güvenliği sağlama hedefinden geri adım atılmayacağını söyledi. İsrail yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn’dan sert tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, saldırıların “tüm insani değerlere aykırı” olduğunu ifade etti. Avn, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmalara uymadığını savunarak yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

Bölgede insani kriz derinleşiyor

Sahadan gelen görüntüler, geniş çaplı yıkımı ve sivil kayıpların boyutunu gözler önüne sererken, bölgede insani krizin giderek derinleştiği değerlendiriliyor. Uzmanlar, çatışmaların devam etmesi halinde can kaybının artabileceği uyarısında bulunuyor.