İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran ile yaşanan gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak mücadelenin dozunun arttığını ve artık geri dönülemez bir noktaya gelindiğini vurguladı. ABD ve İsrail’in bölgedeki operasyonları devam ederken Katz, mevcut askeri hareketliliğin "belirleyici bir safhaya" ulaştığını ifade etti.

Resmi bildiri yayınladılar

Katz’ın ofisinden servis edilen resmi bildiride, Tahran yönetimine karşı yürütülen operasyonların şiddetini artırdığı ve bu sürecin hedeflenen sonuca ulaşana dek kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Bakan Katz, mevcut çatışma ortamının ancak İran halkının mevcut rejime karşı sergileyeceği dirençle sona erebileceğine dikkat çekerek, çözümün yolunu yönetimin değişmesi ve ülkenin özgürleşmesi olarak tanımladı.