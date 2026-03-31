İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bölgedeki gerilimin tırmandığı süreçte düzenlenen saldırı, uluslararası kamuoyunda yeni endişelere yol açtı.

Saldırı öncesi tahliye uyarısı yapıldı

İsrail tarafından saldırı öncesinde bölge halkına yönelik tahliye çağrısı yapıldığı bildirildi. Uyarının ardından kısa süre içinde düzenlenen hava saldırısında hedef alınan noktalar vuruldu.

Yerel kaynaklara göre saldırı, Beyrut’un güneyindeki yerleşim alanlarına yakın bölgelerde yoğunlaştı.

Vurulma anı kaydedildi

Saldırı sırasında bir binanın hedef alınarak vurulduğu anların görüntülendiği ve bu anların kısa sürede yayıldığı belirtildi. Görüntülerde patlama ve dumanın yükseldiği anlar dikkat çekti.

Can kaybı ve hasar bilançosu belirsiz

Saldırının ardından can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde maddi hasarın boyutuna dair net bilgiler de henüz paylaşılmadı.

Yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürerken, bilanço ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Bölgede tansiyon yükseliyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının son dönemde artış göstermesi, bölgedeki güvenlik endişelerini derinleştiriyor. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin devam etmesi halinde gerilimin daha geniş bir alana yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, uluslararası aktörlerin sürece nasıl müdahil olacağı merak ediliyor.