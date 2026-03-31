Bugün dikkat çeken bir operasyon gerçekleşmişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alınmıştı. Bursa Belediyesi önünde Bursalı vatandaşlar Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, gözaltına alınan Mustafa Bozbey'in sosyal medya hesabı üzerinden mesajı paylaşıldı.

Mustafa Bozbey'in mesajı şu şekilde:

"Sevgili Bursalı hemşehrilerim;



Sizlere 20 yıl boyunca Nilüfer Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin onurunu yaşadım. Tam 2 yıl önce 31 Mart 2024’te ise siz çok kıymetli hemşehrilerimin desteği ile Bursamızın 17 ilçesine hizmet etmek için sizlerin oyları ile seçildim. O günden itibaren Bursa’nın yıllardır birikmiş sorunlarını çözmek için 15 bin çalışma arkadaşımız ile gece gündüz çalışmaya başladık ve devam ediyoruz.

Bursaya ve Bursalılara yapacağımız hizmetler ile Bursa’yı “Örnek ve Lider” kent yapma heyacanımız devam ediyor.

Ben Mustafa Bozbey olarak, sizlerin Bozbey’i olarak diyorum ki; Beni tanıyanlar, geçmişimi bilenler çok iyi hatırlarlar. Benim, ailemin ve de arkadaşlarımın verilemeyecek hesabı yoktur. Bizler sadece bu kente ne veririz diye düşünenlerden ve onun için çalışanlardanız. İnanıyorum ki kısa zamanda yine sizlerin “Bozbey’i” olarak Bursamıza ve Bursalılara yakışan hizmetleri hep beraber vereceğiz. Sizleri çok seviyorum, sevgiler selamlar.

Mustafa Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı"