İran Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Elburz eyaletine düzenlediği hava saldırılarının elektrik altyapısında hasara yol açtığı belirtildi. Açıklamaya göre, saldırılar sırasında düşen şarapnel parçaları enerji hatlarının bazı bölümlerine isabet etti.

Tahran ve Kerec’te kesintiler yaşandı

Elektrik şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle Tahran ve Kerec başta olmak üzere bazı bölgelerde kesintiler yaşandı. Yetkililer, kesintilerin özellikle yoğun nüfuslu alanlarda günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Onarım çalışmaları sürüyor

İranlı yetkililer, enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını duyurdu. Elektrik arzının en kısa sürede normale döndürülmesi hedefleniyor.

İsrail’den açıklama geldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, Tahran genelinde İran’a ait hedeflere yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, operasyonların İran yönetimine ait unsurları hedef aldığı ifade edildi.

Can kaybına ilişkin bilgi yok

Saldırılarda doğrudan hedef alınan noktalar ile olası can kaybı veya yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Bölgede gerilim yükseliyor

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların artması, Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırıyor. Uzmanlar, altyapının hedef alınmasının çatışmanın boyutunu genişletebileceğine dikkat çekiyor.