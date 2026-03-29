Katolik Kilisesi’nin Kudüs’teki en üst düzey temsilcilerinden Pierbattista Pizzaballa, Paskalya öncesi pazar ayinini yönetmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi’ne gitmek istedi. Ancak İsrail polisi tarafından kiliseye girişine izin verilmedi.

“Tarihte bir ilk”

Yüzyıllardır süregelen dini geleneğin ilk kez kesintiye uğradığı belirtildi. Hristiyan dünyasında büyük önem taşıyan Paskalya ayinlerinin, bu kilisede düzenlenmesi köklü bir gelenek olarak biliniyor.

Kilise kapalı tutulduğu iddiaları

Ayrıca, Kutsal Kabir Kilisesi’nin ibadete kapalı tutulduğu ve Hristiyanların içeri girişine izin verilmediği yönünde iddialar da gündeme geldi. Bu durumun, dini özgürlükler açısından ciddi tartışmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Paskalya öncesi gerilim artıyor

Hristiyanlıkta en önemli dini dönemlerden biri olan Paskalya öncesinde yaşanan bu gelişme, uluslararası kamuoyunun dikkatini Kudüs’e çevirdi. Büyük Orucun son haftasına girilirken yaşanan bu tür olayların dini hassasiyetleri artırabileceği ifade ediliyor.

Siyasi ve tarihsel tartışmalar yeniden gündemde

Olayın ardından sosyal medyada ve bazı çevrelerde, bölgenin geçmiş yönetim dönemleriyle ilgili karşılaştırmalar da gündeme taşındı. Özellikle Osmanlı döneminde farklı inanç gruplarının ibadet özgürlüğüne ilişkin örnekler yeniden tartışılmaya başlandı.

Herzog'dan açıklama!

Yaşanan gelişmeyle ilgili olarak açıklamda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Bu sabah Kudüs'ün Eski Şehri'nde meydana gelen talihsiz olay nedeniyle, büyük üzüntümü ifade etmek için Kudüs Latin Patriği, Yüce Kardinal Pierbattista Pizzaballa'yı aradım; bu olayda Kardinal Pizzaballa ve Kutsal Topraklar'ın Kustos'u, En Saygıdeğer Peder Francesco Ielpo, devam eden güvenlik durumu nedeniyle Kutsal Kabir Kilisesi'ne dua için girmekten alıkonuldu.

Olayın, İran terör rejiminin İsrail'deki sivil nüfusa karşı devam eden füze saldırısı tehdidi nedeniyle güvenlik endişelerinden kaynaklandığını açıklığa kavuşturdum; son günlerde İran füzelerinin Kudüs Eski Şehri çevresine düştüğü önceki olayların ardından.

İsrail Devleti'nin tüm inançlar için din özgürlüğüne ve Kudüs'ün kutsal mekanlarındaki mevcut durumun korunmasına olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden teyit ettim." ifadelerini kullandı.