İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, katıldığı güvenlik kabinesi toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zamir, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) içinde ciddi bir personel krizi yaşandığını ifade ederek, mevcut durumun sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

“10 uyarı bayrağı kaldırıyorum”

Toplantıda bakanlara sert mesajlar veren Zamir, ordunun mevcut kapasitesinin sınırlarına ulaştığını belirtti.

“IDF kendi içinde çökmeden önce 10 uyarı bayrağı kaldırıyorum” diyen Zamir, personel eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Artan operasyonlar, azalan personel

İsrail ordusunun son dönemde artan askeri operasyonlar nedeniyle yoğun bir yük altında olduğu ifade edildi.

Zamir, büyüyen iş gücü açığının operasyonel kapasiteyi doğrudan etkilediğini ve bu durumun uzun vadede savunma hazırlıklarını zayıflatabileceğini söyledi.

Yeni yasal düzenleme çağrısı

Genelkurmay Başkanı, çözüm için yeni yasal adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Zamir, zorunlu askerlik süresinin uzatılması, yedek asker sisteminin güçlendirilmesi ve mevcut askerlik düzenlemelerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Aksi halde ordunun rutin görevlerini yerine getirme kapasitesinin ciddi şekilde zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu’ya daha önce de uyarı gitmişti

Zamir’in benzer uyarıları daha önce de gündeme gelmişti.

Ocak ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya gönderdiği mektupta, asker eksikliğinin yakın gelecekte ülkenin askeri hazırlığını olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

Ultra ortodoks muafiyeti yartışması

İsrail’de askerlik sistemi uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2024 yılında Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilere tanınan askerlik muafiyetinin yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Buna rağmen, Ultra Ortodoks partiler söz konusu muafiyetin sürdürülmesi için yeni yasal düzenleme talep ediyor.

80 bin kişilik potansiyel açık

Mevcut durumda 18-24 yaş aralığında yaklaşık 80 bin Ultra Ortodoks erkeğin askerlik hizmetine uygun olduğu ancak sisteme dahil edilmediği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu kitlenin orduya kazandırılmasının personel krizinin çözümünde kritik rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

İsrail ordusunda kritik dönemeç

İsrail ordusunda yaşanan personel sıkıntısı, ülkenin güvenlik politikaları açısından yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.