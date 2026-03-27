İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah tarafından Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İsrail topraklarına doğru yaklaşık 20 roketin ateşlendiği belirtildi.

Hava savunma sistemleri devreye girdi

İsrail ordusu, fırlatılan roketlerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sistemlerden kaçan bazı roketlerin ise yerleşim alanları dışında boş arazilere düştüğü ifade edildi.

Sirenler çaldı, panik yaşandı

Saldırı sırasında özellikle Hayfa ve Celile bölgesinde alarm sirenleri devreye girdi.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte bölgede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik güçleri olası risklere karşı harekete geçti.

Can kaybı bildirilmedi

İlk belirlemelere göre saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Yetkililer, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar son dönemde yeniden yoğunlaşmış durumda.

Uzmanlar, sınır hattındaki bu gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekiyor.