İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında hayatını kaybettiğine yönelik sosyal medyada yayılan iddialar resmi makamlar tarafından yalanlandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun durumunun iyi olduğunu belirterek söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi iddiaları yalanladı

Sosyal medyada hızla yayılan “Netanyahu öldürüldü” iddiaları üzerine bir gazetecinin yönelttiği soruya İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek Netanyahu’nun görevine devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, kamuoyunda dolaşan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadaki videolar tartışma yarattı

İddiaların ortaya çıkmasında, Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi olarak katıldığı bir basın toplantısı sırasında yaşanan bazı detayların etkili olduğu belirtildi.

Toplantı sırasında İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin Netanyahu’nun bulunduğu yerde duyulmaması dikkat çekerken, bu durum sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Yapay zeka iddiası gündeme geldi

Sosyal medyada dolaşıma giren bazı görüntülerde Netanyahu’nun yer aldığı videoların yapay zeka ile hazırlanmış olabileceği iddia edildi. Bu videoların kısa sürede yayılması, Netanyahu’nun öldürüldüğü yönündeki söylentilerin büyümesine neden oldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise söz konusu iddiaları net bir şekilde reddederek Netanyahu’nun görevine devam ettiğini ve herhangi bir saldırıda hayatını kaybetmediğini açıkladı.