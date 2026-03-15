AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın’da düzenlenen vefa iftarı programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından organize edilen programa çok sayıda davetli katılırken, İnan konuşmasında hem yerel yönetimlere hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Aydın’ın gelişimi için birlikte çalışıyoruz”

Programda konuşan Eyyüp Kadir İnan, Aydın’ın gelişimi için hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Kentin kalkınması için ortak bir irade ortaya koyduklarını belirten İnan, yerel yönetimlerin şehrin geleceği açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

İnan, Aydın’ın potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, kentin gelişimi için yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye’nin istikrar vurgusu

Konuşmasında Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin istikrarını koruduğunu ifade etti.

2023 seçimlerine de değinen İnan, Cumhur İttifakı’nın desteğiyle Türkiye’nin güvenli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla yoluna devam ettiğini belirtti.

“Hizmetin ideolojisi olmaz”

Eyyüp Kadir İnan konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarına da değinerek, kentin geleceği için ortaya konulan hizmetlerin önemli olduğunu ifade etti.

İnan, hizmet ve eser siyasetinin ideolojik ayrımların ötesinde olduğunu belirterek, şehirlerin gelişimi için ortak hedefler doğrultusunda çalışmanın önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eleştiri

AK Parti Genel Sekreteri İnan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde de bulundu. CHP içindeki gelişmelere değinen İnan, parti yönetimiyle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu. İnan, "Özgür Özel'in içine düştüğü durum adeta rehin alınmış, esir alınmış bir genel başkanlık pozisyonudur. Açıkça söylüyoruz, açıkça altını çizerek söylüyoruz; 'Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir Silivri diktatörlüğü kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır.' Bakın geçenlerde 'caps olsun diye' bir şeyler söylemiş, mahkemenin geleceğine dair kehanetlerde bulunmuş. Ben de kendisine Aydın'dan, Aydınlı hemşerilerimizle 2 yıl sonrası paylaşılması için bir 'caps'i ortaya koymak istiyorum. 'Caps olsun' diye söylüyorum ama aslında buradan da ciddi bir uyarı yapıyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız; bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar." dedi.

Siyasi gündeme ilişkin mesajlar veren İnan, muhalefetin tutumuna yönelik eleştirilerini dile getirerek siyasi tartışmalara da değindi.