İspanya, kadın çalışanların sağlık haklarına yönelik dikkat çeken bir düzenlemeyi hayata geçirerek Avrupa’da bir ilke imza attı. Yeni uygulama kapsamında, ağrılı adet dönemi yaşayan çalışanlara ücretli izin hakkı tanındı.

Avrupa’da ilk: Ücretli adet izni

İspanya, adet dönemi kaynaklı sağlık sorunlarını resmi olarak tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanlar adet sancıları nedeniyle işlerinden izin alabilecek ve bu süreçte herhangi bir gelir kaybı yaşamayacak.

Ayda 3 ila 5 gün izin hakkı

Uygulamaya göre, adet dönemi boyunca şiddetli ağrı yaşayan çalışanlar ayda 3 güne kadar ücretli izin kullanabilecek. Daha ağır vakalarda ise bu sürenin 5 güne kadar uzatılabileceği belirtildi.

Bu izin hakkı, çalışanların sağlık durumlarına göre esnek şekilde değerlendirilecek.

Sosyal güvenlik sistemi karşılayacak

Yeni düzenleme kapsamında verilen izinlerin maliyeti işveren yerine İspanya’nın sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanacak. Böylece çalışanların hakları korunurken işverenler üzerindeki yük de azaltılmış olacak.

Adet sancısı “sağlık sorunu” olarak kabul edildi

Uygulama, adet sancılarının ilk kez resmi olarak bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Uzmanlar, bu adımın kadınların çalışma hayatındaki koşullarını iyileştireceğini ve benzer düzenlemelerin diğer ülkelerde de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

