Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına vurgu yapan Erdoğan, hem teşkilatına seslendi hem de muhalefetin siyaset tarzına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Cenab-ı Allah'a hamt ediyorum"

Konuşmasına partilileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde gece gündüz demeden çalışan parti teşkilatına teşekkür etti. Siyaset yolculuğunda kendisine eşlik eden kadrolara duyduğu güvenden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 86 milyonun refahı için çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Konuşmanın hemen başında şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah'a hamt ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok şükür 25 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

AK Parti'nin Türk siyasi tarihindeki 25 yıllık yolculuğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001 yılında yola çıkarken koydukları hedeflerin arkasında durduklarının altını çizerek,

"Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla kararlılıkla yürüyoruz.

Çok şükür 25 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Patlak veren kokuşmuşluk karşısında böyle bir hareketin mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyorum.

Anadolu'yu Trakya'yı 7 coğrafi bölgemizin tamamını 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine milletine şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz." dedi.

"Aramıza hoş geldiniz safalar getirdiniz"

Toplantı kapsamında AK Parti ailesine dahil olan yeni isimlere rozetlerini takacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar ve Dinar’dan gelen yerel yöneticilere "Hoş geldiniz" diyerek şu ifadeleri kullandı,

"İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum."

"CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı"

Muhalefetin üslubunu sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi kirli yolumuzdan alıkoyamaz.

Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir.

Affınıza sığınarak söylüyorum meyhane jargonuyla ona buna saldırarak ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.

CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı başkalarını suçlama kurnazlığından biran önce vazgeçmelidir.

Hata yapmak insana mahsustur; fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın karı değildir. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır.

Bu son derece bayat ve ucuz bir stratejidir. CHP yönetimi, iftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıydı." diye konuştu.

"Gurbetteki vatandaşımız canımızdan bir parçadır"

Yurt sınırları içindeki vatandaşlarla yurt dışında olan gurbetçiler arasında hiçbir ayrım yapmadıklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bir defa herkes şunu bilsin kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.

27 Mayıs Çarşamba günü müşerref olacağımız Kurban Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum." dedi.