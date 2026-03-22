İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer tarafından paylaşılan son bilgilere göre, olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalara 70 araç ve 194 personel katıldı.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü müdahale sonucunda 10 kişi yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 bina tamamen, 1 bina kısmen çöktü

Yetkililer, olayda iki binanın tamamen yıkıldığını, bir binanın ise kısmen çöktüğünü açıkladı. Çökme nedeniyle çevredeki yapılarda da risk oluştuğu belirtilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Doğalgaz kaynaklı patlama ihtimali zayıf

Olayın ardından bazı görgü tanıklarının patlama sesi duyduklarını ifade etmesi üzerine, doğalgaz sızıntısı ihtimali gündeme geldi. Ancak yapılan teknik incelemelerde herhangi bir doğalgaz kaçağına ya da patlama izine rastlanmadığı açıklandı.

Önlem amaçlı hatlar kesildi

Olası risklere karşı mahalledeki doğalgaz ve elektrik hatları tedbir amaçlı olarak kesildi. Ayrıca, tehlike arz eden alanlarda vatandaşların yaklaşmaması için uyarı levhaları yerleştirildi.

Olayın nedeni araştırılıyor

Facianın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürerken, teknik ekiplerin kapsamlı rapor hazırladığı bildirildi. Yetkililer, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve olayın nedeninin detaylı inceleme sonrası netleşeceğini ifade etti.