Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği büyük istihdam hamlesi nihayet hayata geçiyor. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamayla 2026 yılı içerisinde tam 15 bin yeni sözleşmeli personelin bakanlık bünyesine katılacağını resmen duyurdu. Zabıt kâtibinden infaz koruma memuruna, psikologdan güvenlik görevlisine kadar geniş bir yelpazede yapılacak bu alımlar, adalet teşkilatının gücüne güç katacak. Peki, binlerce adayın hayalini kurduğu Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl şekillendi ve o kritik başvuru süreci hangi tarihte başlayacak?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Gürlek, teşkilatın operasyonel gücünü ve insan kaynağını artıracak bu tarihi adımın 2026 yılı içerisinde tamamen bitirileceğini belirtti. Başvuru tarihleri, sınav süreçleri ve takvime dair tüm net ayrıntılar, önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi ilanla birlikte kesinleşecek. Atama bekleyen binlerce aday, şimdi gözünü kulağını Adalet Bakanlığı'ndan gelecek o son dakika duyurusuna çevirdi.

2026 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLDU?

Bakan Gürlek'in paylaştığı son detaylara göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak 15 bin kişinin branşları tek tek belli oldu. Listede aslan payını 5 bin 259 kişiyle zabıt kâtipleri aldı. Hemen ardından 4 bin 508 kişiyle infaz ve koruma memuru (İKM) kadrosu geliyor. Alım yapılacak diğer öne çıkan branşlar ise tam olarak şöyle sıralandı:

1.300 destek personeli

1.041 mübaşir

900 icra kâtibi

524 koruma ve güvenlik görevlisi

410 psikolog

322 teknisyen

316 büro personeli

286 hemşire

90 sosyal çalışmacı

Açıklanan bu dev listede, belirtilen branşların dışında kalan 44 farklı unvanda daha personel alımı gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Tüm kamu kurumlarına yapılan atamalarda olduğu gibi, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurularının da e-Devlet kapısı üzerinden alınması bekleniyor. Bakanlığın resmi kılavuzu yayımlamasıyla birlikte başvuru şartları, yaş sınırı ve talep edilen KPSS puan türleri gibi tüm hayati detaylar ortaya çıkacak. Adayların bu büyük fırsatı kaçırmamak için e-Devlet ekranlarını ve bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü sayfasını yakından takip etmesi gerekiyor.