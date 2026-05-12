Son Mühür- Sürücülerin cebini yakan ceza miktarları nedeniyle yeni trafik yasası sonrası ihlallerde yaşanan azalma yaşandığı ortaya çıkmıştı.

27 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında geçen yıla göre cezai işlem uygulanan sürücü sayısı yüzde 21.6 düşerken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan dikkat çekici bir uyarı geldi.

''Edirne–İstanbul yolu üzerinde radar uyarı levhası yol kenarına, asfalt seviyesine bırakılmış'' hatırlatmasında bulunan Tanal,

''Trafik denetimini destekliyoruz. Ama denetim; görünür, şeffaf ve uyarıcı olmalıdır'' vurgusunda bulundu.

Sürücü rahatça görebilmeli...



''Sürücünün rahatça göremediği, yer seviyesine konulan bir levha “uyarı” değil, vatandaşa ceza kesmeye dönük pusu görüntüsü verir'' diyen Mahmut Tanal,

''Amaç trafik güvenliği ise uyarı levhaları mevzuata uygun, sürücünün görebileceği yükseklikte ve açık şekilde yerleştirilmelidir.

Yetkilileri göreve çağırıyorum:

Radar denetimleri gizli tuzak gibi değil, can güvenliğini önceleyen şeffaf uygulamalarla yapılmalıdır'' mesajı verdi.