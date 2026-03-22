İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu’da artan gerilim ve enerji güvenliği risklerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sanchez, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının küresel ekonomi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Hürmüz Boğazı açık kalmalı”

Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada İspanya hükümetinin, Hürmüz Boğazı’nın kesintisiz şekilde açık tutulmasını talep ettiğini belirtti. Sanchez, bölgedeki enerji akışının korunmasının yalnızca Orta Doğu için değil, küresel piyasa dengeleri açısından da kritik olduğunu ifade etti.

“Enerji rezervleri korunmalı”

Sanchez, Orta Doğu’daki enerji kaynaklarının güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, olası bir aksamanın dünya genelinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Küresel enerji arzının sekteye uğramasının, ekonomik istikrarı tehdit edebileceğini vurguladı.

“Gerilim enerji krizine dönüşebilir”

Artan çatışma riskine işaret eden Sanchez, mevcut sürecin bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. Açıklamasında, daha fazla gerilimin uzun vadede küresel ölçekte bir enerji krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj

İspanya Başbakanı, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da doğrudan mesaj verdi. Sanchez, “Yangını çıkarıp sonra dumandan şikayet edemezsiniz. Mağdur rolü oynamayı bırakın” ifadeleriyle taraflara sert eleştiriler yöneltti.