ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Savaş 22. gününde sürmeye devam ederken süreç, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlamıştı. İran'ın ise ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla süreç başka bir boyut kazanmıştı. İran'ın saldırı dozu her geçen gün artmaya devam ederken, peş peşe açıklamalar ve dikkat çeken tespitler de gelmeye devam ediyor. Bir dikkat çeken tespit de Alman gazeteci Matt Frei'den geldi.

Matt Frei: "İsrailliler Trump'ın çekip gitmesinden korkuyorlar!"

Savaş süreciyle ilgili olarak dikkat çeken bir tespitte bulunan Alman gazeteci Matt Frei, "İsrailliler, Trump'ın bıkıp çekip gideceğinden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.