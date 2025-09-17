Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası teknik direktör adayları arasında adı geçen İsmail Kartal, Sercan Hamzaoğlu’na yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kartal, hem kırgınlığını dile getirdi hem de Fenerbahçe’ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

“Ben Fenerbahçe’nin evladıyım”

İsmail Kartal, kendisini her zaman sarı-lacivertli camianın bir parçası olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Fenerbahçe’nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var. Aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı, sadece sohbet ettik. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım.”

“Yeni hocaya desteğimizi vereceğiz”

Kartal, kimin başkan veya teknik direktör olacağından bağımsız olarak her zaman kulübün yanında olacağını dile getirdi:

“Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa kazansın, onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe’ye desteğimi sürdüreceğim. Taraftarlarımız takımımıza ve hocamıza destek olsunlar.”

“99 puan ve 99 golle çıtayı yükselttik”

Geçmiş başarılarına da değinen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’nin seviyesini yukarıya taşıdıklarını hatırlattı:

“99 puan, 99 golle çıtayı yükselttik. El elden üstündür, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisini yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor. İki yıl önce bütün rekorları kırdığımda da yeni bir hoca geldi ve saygı duydum. O günden bu yana da açıklama yapmadım.”

“Kimseye kırgınlığım yok”

Kamuoyunda farklı algılar oluşsa da İsmail Kartal, kimseye kırgın olmadığının altını çizdi:

“Hiç kimseye kırgınlığım yok. Bakanlarımız, eski-yeni yöneticilerimiz… Kimseye kırgın olamam. Benim tek üzüldüğüm nokta, söylemediğim sözlerin basına yanlış şekilde yansımasıdır. Sayın Başkanımız Ali Koç’un bu konularda hassas olduğunu biliyorum, ilerleyen süreçte ilgileneceğini tahmin ediyorum.”

Taraftarlara mesaj

Son olarak sarı-lacivertli camiaya seslenen Kartal, “Tüm taraftarlarımıza selam gönderiyorum. Ben Fenerbahçeliyim, yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.