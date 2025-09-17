A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası ön eleme aşamasında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek G Grubu’nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak ve galibiyet halinde tarihindeki ilk çeyrek finaline adını yazdıracak.

Kanada zaferiyle liderlik

Türkiye, ön eleme grubunda oynadığı iki maçı Japonya ve Libya karşısında kazanmış, Kanada maçını da 3-0’lık skorla tamamlayarak grup lideri olmuştu. Set skorları ise şöyle: 25-21, 25-16, 27-25.

Hollanda engeli

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Hollanda, son 16 turunda Türkiye’nin rakibi oldu. Hollanda, grubunda Polonya’ya 3-1 mağlup olmuş, diğer iki maçını kazanmıştı.

Tarihinde ilk çeyrek final fırsatı

Türkiye, Hollanda’yı mağlup etmesi halinde Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası tarihindeki ilk çeyrek finaline yükselecek. Çeyrek finalde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye’nin bugüne kadarki en iyi derecesi, 2022’de elde ettiği 11’incilik olmuştu.