Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde bugün hareketli ve kritik saatler yaşanıyor. Masadaki taleplerinin karşılık bulmaması üzerine Basmane'deki sendika binaları önünde toplanarak Kültürpark içerisindeki belediye binalarına (hollere) kitlesel bir protesto yürüyüşü gerçekleştirmeye hazırlanan Belediye-İş Sendikası üyesi işçilerin eylemi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

İZBB yönetiminden son dakika daveti

İşçilerin Basmane'de toplanarak meydanlara inmeye hazırlandığı esnada, İzmir Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi krizin önüne geçmek adına hamle yaptı. İZBB yönetimi, eylem yürüyüşü başlamadan hemen önce sendika yöneticilerine çağrıda bulunarak kurulan TİS masasına yeniden davet etti. Gelen bu son dakika daveti üzerine sendika yönetimi, belediye bürokratları ile kritik maddeleri yeniden müzakere etmek üzere toplantı salonuna geçti.

İşçiler Sendika binası önünde hazır kıta bekliyor

Yürüyüş hazırlıklarını tamamlayan yüzlerce işçi ise sendika binaları önündeki bekleyişini sürdürüyor. Sendika yönetiminin masaya oturmasıyla birlikte eylemi tamamen iptal etmeyen işçiler, yürüyüşe geçmek veya uzlaşı kararı almak için içeriden gelecek habere kilitlendi.