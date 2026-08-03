Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları, Genel Başkan Ayten Gülsever’in Türkiye genelinde yaptığı çağrının ardından Ankara’ya gitmek için hazırlıklarını bitirdi.

İzmirli kadınlar, 4 Ağustos Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında yerlerini almak üzere başkente çıkarma yapacak.

İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç, düzenlenecek programın detaylarını ve ziyaretin amacını kamuoyuyla paylaştı.

"Atamızın mirasına sahip çıkıyoruz"

Ankara programının ilk adımı, Anıtkabir ziyareti olacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın partililerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacaklarını dile getiren Nilay Kökkılınç, bu ziyaretin anlam ve önemine dikkat çekti.

Kökkılınç, Anıtkabir programına dair, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda, yurdun her köşesinden gelen yol arkadaşlarımızla omuz omuza bir araya geleceğiz.

Bizlere başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere tüm medeni haklarımızı armağan eden liderimize olan minnet duygularımızı yinelerken, onun bu eşsiz mirasına sonuna kadar sahip çıktığımızı Ankara’dan gür bir sesle haykıracağız." ifadelerini kullandı.

"CHP, eşitlik mücadelesinin en güçlü kalesidir"

Anıtkabir’deki törenin sonrasında CHP heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek haftalık grup toplantısına katılacak.

Ziyaretin Meclis programıyla ilgili konuşan Kökkılınç, geçmiş dönemde kadın-erkek eşitliğine dair atılan yasal adımları hatırlatarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür edeceklerini belirtti:

"Geçmiş dönemlerde karar organlarındaki temsiliyette kadın-erkek eşitliğini her yönüyle hayata geçirecek tarihi bir kanun teklifini Meclis’e sunmuş olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, kadın haklarını önceleyen bu değerli ve kararlı çabasından ötürü bir kez daha teşekkürlerimizi sunacağız. CHP, eşitlik mücadelesinin en güçlü kalesidir."

"Partimiz özgürlük ve eşitlikten yana net bir çizgidedir"

CHP’nin tarih süresince kadın hakları ve toplumsal eşitlik konusunda örnek bir tutum sergilediğini vurgulayan İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Kökkılınç, sahada yürüttükleri çalışmaları kesintisiz sürdüreceklerini ifade ederek,

"Partimizin kadın politikaları, geçmişten bugüne Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşümüzde toplumumuza her daim umut aşılayan, öncü kimliğe sahip, özgürlük ve eşitlikten yana net bir çizgidedir.

Bizler de partimizin bu ilerici politikalarını halkımızla buluşturarak, bu onurlu ve haklı mücadeleyi bugüne değin olduğu gibi bugünden sonra da el ele, omuz omuza büyütmeye devam edeceğiz." dedi.