Son Mühür - ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan ön anlaşma haberlerinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İndirimin ardından motorin fiyatının İstanbul'da yaklaşık 65,23 TL, Ankara'da 66,35 TL ve İzmir'de 66,63 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor. Benzin fiyatlarının ise İstanbul'da 63,08 TL, Ankara'da 64,03 TL ve İzmir'de 64,32 TL civarında kalacağı tahmin ediliyor.

İzmir akaryakıt fiyatları 15 Haziran 2026

Benzin litre fiyatı: 64.27 TL

Motorin litre fiyatı: 67.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63.03 TL

Motorin litre fiyatı: 66.41 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 67.51 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL