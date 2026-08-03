Son Mühür- CHP kurultayına yönelik yargıdan çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası partiden ayrılan ve Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, teşkilatlanma çalışmalarına ivme kazandırdı. Partinin İzmir Kurucu İl Başkanlığı görevine getirilen Çağatay Güç, kentin siyasi geleceğine yön verme hedefiyle sahadaki yerini aldı.

Siyasi dengeleri hareketlendiren bu atamayla birlikte Güç, örgütlenme sürecinde klasik parti içi makam siyasetinden uzak duracaklarını ifade etti.

"Makam değil, ateşten gömlek"

Görevi devraldıktan hemen sonra ekibiyle bir araya gelen Çağatay Güç, üstlendikleri sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Siyaset anlayışlarını doğrudan sokağa ve halkın gündemine taşıyacaklarını aktaran Güç, hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Değerli yol arkadaşlarım, bugün YENİ Parti Genel Merkezimiz tarafından Kurucu İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu sorumluluğu büyük bir azimle üstleniyor ve yeni bir siyaset anlayışıyla çıktığımız bu yolda ateşten gömleği giyiyorum. Kurucu İl Yönetimimiz, Kurucu İlçe Başkanlarımız ve ilçelerin kurucu yönetimleri ile birlikte bu görevleri bir makam olarak değil, halkımıza karşı verilmiş bir söz olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu görevler makamdan ibaret değildir. Görevimiz; sokakta vatandaşımızın yanında olmak, esnafımızın derdini dinlemek, gençlerimizin umuduna sahip çıkmak, kadınlarımızın mücadelesini büyütmek ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaktır. YENİ Parti iktidarıyla Türkiye’mizde ezilen ve mağdur edilen halkın tüm kesimlerini yeniden daha güçlü şekilde ayağa kaldırmaktır” diye konuştu.

"İzmir sıradan bir şehir değildir"

İzmir’in önemi ve barındırdığı özellikleri ile üstlendikleri görevleri daha önemli bir hale getirdiğini söyleyen YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “YENİ Parti'nin Türkiye'deki siyaset anlayışına getireceği, temiz, ahlaklı, dürüst ve çalışkan olma anlayışını İzmir'de en üst düzeyde uygulayacağız. İzmir’de üstlendiğimiz bu görevler bize fazladan bir motivasyon ve sorumluluk yüklemektedir. Çünkü İzmir sıradan bir şehir değildir. İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Demokrasi kültürünün, özgürlüğün, dayanışmanın ve Cumhuriyet değerlerinin öncü kentidir. İzmir; sanayinin, turizmin, ekonominin şehridir. İşte biz de bu öncü şehirde YENİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, halkımızın desteğiyle birlikte güçlü ve yeni bir siyaset anlayışını bu kentte hep birlikte daha da büyüteceğiz. Kapısı vatandaşa açık, sokağın sesini duyan, gençlerin ve kadınların önünü açan, emekçinin, esnafın, çiftçinin, emeklinin ve tüm İzmirlinin yanında duran bir örgüt anlayışıyla çalışacağız. Bizim en büyük gücümüz halkımızın bize duyduğu güvendir. YENİ Parti olarak en büyük hedefimiz; tüm Türkiye'de halkımızın umutlarını yeniden büyütmek, çocuklarımızın geleceğine güvenle bakabileceği bir ülkeyi hep birlikte kurmaktır. Halkımızın desteği ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu hedefe ulaşmak için çalışkan, dürüst ve ahlaklı örgütümüzle birlikte durmadan ve yorulmadan çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

