İzmir’in 112 yıllık köklü temsilcisi Altay'da kritik anlar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren köklü bir karar alarak görevinden istifa etti.

Yönetim, istifanın hemen sonrasında İzmir Adliyesi'ne giderek kulübe kayyım atanması talebiyle ilgili mahkemeye resmi başvurusunu yaptı.

Başvuru dilekçesinde iki kritik detay

Siyah-beyazlı idarecilerin mahkemeye sunduğu dilekçede, kulübün içinde bulunduğu idari ve finansal sorunların detaylarına yer verildi.

Yönetimin kayyım talebine gerekçe olarak sunduğu en önemli unsurlar; kulübün son gerçekleştirilen üç genel kurul toplantısında da hiçbir başkan adayının çıkmaması ve mevcut mali yapının artık sürdürülemez hale gelmesi oldu.

Faaliyetlerine son verme riski bulunuyor

Mahkemenin başvuruyu değerlendirmesinin sonrasında kulübe atanması beklenen kayyım, yönetimi devralarak Altay'ı en kısa sürede seçimli genel kurula götürmekle görevlendirilecek.

Ancak kulübü bekleyen en kritik süreç kongre aşamasında ortaya çıkıyor. Kayyımın toplayacağı seçimli genel kurulda da aday çıkmaması durumunda, 112 yıllık tarihi kulübün resmen tasfiye edilmesi ve faaliyetlerine son verilmesi ihtimali gündeme gelecek.

İzmir futbol kamuoyu ve siyah-beyazlı taraftarlar adliyeden çıkacak kararı ve devamındaki süreci merakla takip ediyor.