Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de "Mahallede Dayanışma Var" diyerek gerçekleştirilen çalışma, aylar süren sürecini büyük bir finalle tamamladı.

"Her çocuğa eşit fırsat"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "her çocuğa eşit fırsat" vizyonuyla gelişen projenin bitiş günü hareketli anlara sahne oldu.

Yalnızca protokol konuşmaları değil; sokak oyunlarının kahkahaları, sihirbazlık gösterilerinin şaşkınlığı ve gençlik orkestrasının ritmi mahallede yankılandı.

Günün bitiminde çocukların ellerinde yalnızca birer katılım belgesi değil, unutulmayacak anılar ve öğrendikleri yeni bilgiler oldu.

159 gönüllü genç görev aldı

Geçtiğimiz Kasım ayında gözlerden uzak başlayan bu süreç, 18 hafta boyunca devam etti. Çiğli’nin Balatçık’ından Bayraklı’nın Doğançay ve Yamanlar sokaklarını kapsayan bu güzergahta, 159 gönüllü genç adeta büyük bir özveriyle çalıştı.

68 aile ve 100’den fazla çocukla oluşturulan bu ilişki, Doğal Yaşam Parkı’ndaki keşiflerden buz pistindeki ilk coşkulu adımlara kadar birçok güzel anıya dönüştü.

Kişisel sağlıktan akran zorbalığına kadar eğitim verildi

Gönüllü gençler, çocukların yalnızca derslerine yardım etmekle kalmadı onlara akran zorbalığına karşı gelmeyi, empati kurmayı ve sağlıklı yaşamın ipuçlarından bahsetti.

Diş sağlığından kişisel bakıma kadar her konuda gerçekleştirilen atölyelerle, mahallenin çocukları akademik ve sosyal yönden daha özgüvenli bireyler olarak yetişti.