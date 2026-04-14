İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunun hem İslamabad’daki görüşmelerde hem de öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından çeşitli platformlarda gündeme getirildiğini belirtti.

Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaşın farklı alanlarda yol açtığı zararlara ilişkin ön değerlendirme yapıldığını ifade ederek, tazminat miktarının ilk hesaplamalara göre yaklaşık 270 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Nihai rakamın ise resmi makamların açıklamasıyla netleşeceğini kaydetti.

İran: Tazminat sivil kayıpları da kapsayacak

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, talep edilen savaş tazminatının yalnızca altyapı ve ekonomik zararları değil, sivil kayıpları da kapsayacağını belirtti. Muhacerani, zarar gören konutlar, iş yerleri ve sanayi tesislerinin yanı sıra Minab’da okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin haklarının da bu kapsamda değerlendirileceğini ifade etti.

Tahran yönetimi, 8 Nisan’da ilan edilen ateşkes çerçevesinde müzakerelerde ele alınacak başlıklar arasında, İran’a verilen tüm zararların hesaplanarak eksiksiz şekilde tazmin edilmesi şartının da yer aldığını duyurmuştu.