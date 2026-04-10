Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden mesaj paylaşan Galibaf, bölgedeki gelişmelerin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek “Zaman daralıyor” ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu.

“Lübnan ateşkesin parçası”

Galibaf, ABD’ye sunulan 10 maddelik ateşkes teklifine atıfta bulunarak, Lübnan’ın bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. İran’ın müttefikleriyle birlikte hareket ettiğini belirten Galibaf, Lübnan’ın ateşkes kapsamı dışında tutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Pakistan vurgusu

İranlı yetkili, ateşkes sürecinde arabulucu rol üstlenen Şahbaz Şerif’in de Lübnan’ın anlaşmaya dahil olduğunu açıkça ifade ettiğini hatırlattı. Bu durumun uluslararası düzeyde teyit edildiğini belirten Galibaf, söz konusu gerçeğin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

“İhlallerin bedeli olur”

Galibaf, ateşkes ihlallerine karşı sert yanıt verileceği mesajını da açık şekilde ortaya koydu. İsrail’in saldırılarını sürdürmesi halinde bunun sonuçlarının olacağını belirten Galibaf, tüm taraflara çatışmaları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Açıklama, ABD-İran hattında yürütülen ateşkes görüşmeleri sürerken geldi. Uzmanlar, özellikle Lübnan meselesinin çözülmemesi halinde sürecin kırılganlığını koruyacağını ve gerilimin yeniden tırmanabileceğini değerlendiriyor.