İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri uyuşturucu suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlamalarıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ünlü isimler listede yer aldı

Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimler de dosyada yer aldı. Gözaltı kararı verilenler arasında oyuncu Burak Deniz, müzisyen Mert Demir, rap sanatçıları Norm Ender (Ender Eroğlu) ve Fel (Emre Öztürk) ile Enes Güler’in de bulunduğu öğrenildi.

11 kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler kapsamında Adli Tıp Kurumu’na götürülerek gerekli örnekler alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında Burak Deniz’in de bulunduğu bazı şüpheliler Kartal Adliyesi’ne çıkarılırken, diğer şüpheliler de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.