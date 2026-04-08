İran basınına konuşan bir kaynak, İran’ın ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkes anlaşmasını yeniden değerlendirdiğini açıkladı. Açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran yönetiminin ateşkesten çekilebileceği vurgulandı.

Ateşkes için kritik eşik: Lübnan saldırıları

İranlı kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarının devam etmesi durumunda ateşkesin sürdürülebilirliğinin kalmayacağını belirtti. Tahran’ın bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edilirken, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanabileceği uyarısı yapıldı.

İran ordusu hazırlıklarını sürdürüyor

Aynı kaynak, İran ordusunun olası bir senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, İsrail saldırılarına karşılık verilmesi ihtimaline yönelik hedef belirleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Bu durum, bölgede askeri tansiyonun yüksek seviyede seyrettiğine işaret etti.

ABD’ye sert mesaj: “Kontrol edemiyorsa biz ederiz”

İranlı yetkili, ABD’ye yönelik sert ifadeler kullanarak ateşkesin tüm cepheleri kapsaması gerektiğini savundu. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının ateşkesi ihlal ettiği öne sürülürken, ABD’nin süreci kontrol etmekte yetersiz kaldığı iddia edildi.

Lübnan’a yönelik saldırılar “en şiddetlisi” olarak değerlendirildi

İsrail’in Lübnan’da birçok noktaya düzenlediği hava saldırıları, son dönemin en yoğun operasyonlarından biri olarak değerlendirildi. Saldırılarda çok sayıda savaş uçağının kısa sürede geniş çaplı hedefleri vurduğu bildirildi.

Can kaybı ve yıkım artıyor

Rakan Nassereddine, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu “felaket” olarak nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde büyük yıkım yaşandığını ifade etti.

Bölgesel gerilim yeniden tırmanabilir

İran’ın ateşkesten çekilme ihtimalini gündeme getirmesi, Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselme riskini artırdı. Uzmanlar, ateşkesin bozulmasının geniş çaplı bir çatışma dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.