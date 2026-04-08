Memur olma hayali kuran adayların aylardır yolunu gözlediği Adalet Bakanlığı personel alımı süreci için geri sayım hızlandı. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan dev istihdam hamlesiyle adliyelerin ve ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacı karşılanacak. İş arayan vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi meslek gruplarına ne kadar kontenjan ayrılacağını öğrenmek için resmi makamlardan gelecek açıklamaları anbean takip ediyor. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru ekranı, kadro dağılımı ve başvuru şartları gibi en çok aranan detaylar, memur adaylarının şu anki bir numaralı gündemi oldu.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 15 bin yeni personeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. İki ayrı etap halinde gerçekleştirilmesi planlanan bu büyük istihdam hamlesi için adayların beklediği resmi başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihleri, aranacak özel şartlar ve il bazındaki kontenjanlar, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyuracağı ilanla birlikte kesinleşecek. Adaylar şu an heyecanla bu resmi duyurunun gelmesini bekliyor.

2026 ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adayların en çok merak ettiği bir diğer konu olan kadro dağılımı ve il kontenjanları, başvuru ilanı yayımlandığında tam anlamıyla netlik kazanacak. Merkez teşkilatının yanı sıra, Türkiye genelindeki adliyelerde ve özellikle ceza infaz kurumlarında görev alacak binlerce kişi bu süreçte iş başı yapacak. Bakanlık, açığı bulunan çok sayıda farklı meslek grubuna şans tanıyarak kurumlarındaki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? İŞTE O MESLEKLER...

Geniş bir meslek yelpazesini kapsayan istihdam sürecinde her adaya uygun bir pozisyon bulunuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en büyük kontenjan diliminin İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) ile zabıt katiplerine ayrılması bekleniyor. Açılması planlanan kadrolar ise genel hatlarıyla şu şekilde sıralanıyor:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)