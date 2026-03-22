İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin son açıklamalarına ilişkin sert mesajlar verdi. Zülfikari, olası bir saldırı durumunda Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılabileceğini belirterek, bölgedeki hedeflere yönelik kapsamlı karşılık verileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı için kritik mesaj

Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine yanıt verdiği açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını ancak İran’ın kontrolünde olduğunu vurguladı.

Boğazın yalnızca tehdit oluşturabilecek unsurlara kapalı olduğunu belirten Zülfikari, diğer geçişlerin ise belirli güvenlik kuralları çerçevesinde sürdüğünü ifade etti.

“Saldırı olursa boğaz tamamen kapatılır”

İranlı yetkili, ABD’nin İran’daki enerji santrallerine yönelik olası bir saldırısına sert karşılık verileceğini belirtti. Zülfikari, böyle bir durumda Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılacağını ve zarar gören tesisler yeniden inşa edilene kadar açılmayacağını dile getirdi.

Bölgedeki hedefler açıklandı

Zülfikari, muhtemel bir çatışma durumunda hedef alınabilecek noktaları da açıkladı. Açıklamaya göre:

İsrail’in enerji ve altyapı tesisleri

Bilgi teknolojileri sistemleri

ABD ile bağlantılı şirketler

ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki enerji santralleri

potansiyel hedefler arasında yer alıyor.

“ABD’nin ekonomik çıkarları hedef alınacak”

İranlı yetkili, ABD’nin bölgedeki ekonomik varlıklarının da hedef alınabileceğini belirterek, geniş çaplı bir karşılık planının hazır olduğunu ifade etti. Zülfikari, İran’ın savaşı başlatan taraf olmayacağını ancak ülkenin çıkarlarının tehdit edilmesi halinde tüm seçeneklerin devreye alınacağını vurguladı.

Bölgesel gerilim daha da yükseliyor

İran’dan gelen bu açıklamalar, Orta Doğu’da artan gerilimi daha da tırmandırdı. Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimalinin küresel enerji piyasaları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Taraflar arasındaki sert söylemler, bölgede yeni bir kriz dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.